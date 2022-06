TERVISEUUDISED | 10 punkti madalam IQ? COVIDil on ajutegevusele laastav mõju

Pool aastat pärast haigestumist tehtud testidest ilmnes, et raskelt COVIDit põdenutel oli kõige rohkem pihta saanud verbaalne võimekus ja reaktsioonikiirus. See kajastub ka paljude koroonat põdenute kurtmises, et nad ei suuda meenutada vajalikku sõna ja aju tundub töötavat justkui aegluubis. Selgus ka, et koroona kognitiivseid tagajärgi ennustas pigem põdemise raskus, mitte testide ajal kogetud väsimus ja depressioon.