TERVISEUUDISED | Sinu toitu valivad hoopis kõhubakterid?

Teadlaste jaoks pole kõhubakterite mõju käitumisele siiski enam suur üllatus. Meie aju ja soolestik on pidevas ühenduses teatud molekulide vahendusel. Need seedimisel tekkivad ained saadavad signaali, et oled söönud piisavalt või et vajad just teatud toitaineid. Kõhubakterid suudavad aga toota samasuguseid molekule, n-ö häkkides infovahetusse ja muutes sõnumi tähendust, et sellest ise kasu lõigata.