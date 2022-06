„Ameeriklased, venelased ja hiinlased ei pea kinnitama oma üleolekut kultuuri kaudu – nad teevad seda raha ja sõjajõu abil“

Suured kultuur­rahvad, nagu ameeriklased, venelased ja hiinlased, ei pea kinnitama oma üleolekut muusika ja kunsti kaudu – nad teevad seda raha ja sõjalise võimekuse abil. Väiksemate riikide väiklaste võistluste (Eurovision) asemel eelistavad nad pigem eirata kõiki teisi kultuure peale enda oma. Või siis lihtsalt vallutavad need riigid ja varastavad nende kultuurisaavutused toore jõuga. Ausalt öelda ei oska ma isegi kirjeldada, mida ameeriklased kultuuri all silmas peavad. Me teeme filme ja arvutivärgindust, aga kõigele meie loodule on määratud kibekähku tobedaks muutuda ja unustuse hõlma vajuda, et saaksime müüki paisata mõne järgmise põneva asja. Selline on kord juba kapitalismi olemus. Me ei valmista midagi tõeliselt väärtuslikku, sest tahame, et inimesed ostaksid üha ROHKEM, mitte ei rahulduks sellega, mis neil juba on. Võib-olla hakkan ma lihtsalt vanaks jääma, aga kõik, mis meil USAs olemas on – ja seda ikka jätkub –, on praht. Mulle teeb rohkem heameelt paar käsitsi kootud korralikke villaseid sokke kui kõige uuem iPhone. Villased sokid võivad sind rõõmustada aastaid, samas kui iPhone’ist tüdinevad inimesed juba poole aasta pärast ja tahavad uut ning paremat asemele.