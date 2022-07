Tööl tubli, vabal ajal purjus

„Mu eksmees oli töönarkomaan ja tema hobi oli alkohol,“ räägib Pärnumaal elav Meeli (44). Karskest perest pärit naisel kulus mitu aastat taipamaks, et tema tubli ja tööl hinnatud kaasa on tegelikult nn toimiv alkohoolik. Paari teed läksid mitu aastat tagasi lahku – suuresti just Eriku alkoholisõltuvuse tõttu, mille kõrvale ei mahtunud mitte miski ega keegi. Meeli sõnul pole mees siiani probleemi üdini tunnistanud ja soe sõprus alkoholiga kestab.