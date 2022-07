Digimeditsiinis oodatakse rätsepatööd

Tallinna tehnikaülikooli professoril ja Ida-Tallinna keskhaigla radioloogil Peeter Rossil on olnud arstina õnn maitsta oma teadustöö vilju. Ta on olnud ka algusest peale Eesti terviseandmete digitaliseerimise arenduse juures ja võib nimetada end julgelt nii tervise infosüsteemi kui ka patsiendiportaali digilugu.ee üheks „isaks“. Viimased aastad on Rossil möödunud teisi riike nõustades, aga vaatamata sellele, et Eestile vaadatakse e-tervise valdkonnas alt üles, ei saa loorberitele puhkama jääda.