Kuigi tänapäeval on ravimi­arendus ja ravimite ohutuse kontroll rangelt reguleeritud, pole see alati nii olnud. Raseduse katkemise ennetamiseks kasutati 1930.–1940. aastatel sünteetilist hormooni dietüül­stilbestrooli. Kolmkümmend aastat hiljem leiti, et nende naiste tütardel on vähenenud viljakus ja sagenenud tupevähi esinemissagedus. Hommikuse iivelduse vähendamiseks määrati 1950.–1960. aastatel rasedatele naistele ravimit nimega talidomiid. Hiljem leiti, et see tekitab lootel väärarenguid. Et kaitsta naiste viljakust ja nende tulevasi järglasi, võeti seetõttu vastu regulatsioonid, mille kohaselt viljakas eas naisi ja rasedaid kliinilistesse (ravimi)uuringutesse enam ei kaasatud.