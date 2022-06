„Mu elu on sillutatud kadunud rahakottide, telefonide, kaartide ja üksikute kõrvarõngaste rajaga.“ Täiskasvanu ATH taltsutamine

„Sinu tunnete ja tundmise skaala pole aga mitte tavainimeste üks kuni kümme, vaid miinus tuhat kuni seitsesada viis. Tunda on võimalik kohutavalt palju. ATH korral on sotsiaalsed oskused raskesti omandatavad ja tihti kängu jäänud. Me ütleme tobedaid asju või midagi valel ajal või vales kohas, murrame kergesti sotsiaalseid reegleid, reageerime üle ja… kaotame sõpru. Väga vähe on uuritud tõrjumistundlikkust – tohutut hirmu, et kaaslased sind tõrjuvad. Seda seostatakse üha rohkem ka ATHga.