Proviisor: tihti näeme inimesi, kes on interneti põhjatu infolaeka abil endale diagnoosi pannud

„Inimesed on harjunud ravimitest pungil apteegiriiulite vahel navigeerima, kuid vähe teatakse, et apteekides tuleb proviisoritel ka ravimeid valmistada. Seepärast peavad ravimite valmistamise praktika läbima ka kõik proviisoriks õppivad tudengid,“ selgitab apteeker.

Enne viiendat kursust jõudis tulevane proviisor ka apteegi klienditeenindajana töötada. See kogemus andis Marelile piisavalt teadmiseid ja oskuseid, nii et proviisoripraktikale minnes võis noor naine sissejuhatuse vahele jätta ja kohe õppima hakata.

„Teadsin alati, et ühel päeval astun kõrgkooli. Kuigi keemiaõpingud tõmbasid mind tugevalt, siis tore juhus viis mind hoopis proviisoriks õppima. Väikesest Tõrvast suurde Tartusse jõudes sain aru, et minu elus algab täiesti uus etapp. Kontrast oli suur ning õppima pidin palju,“ meenutab Marel ülikooli algust.

Olgu olukord milline tahes, noor proviisor on veendunud, et apteeker ei ole pelgalt ravimimüüja, vaid tal tuleb anda endast igas olukorras parim, et inimest abistada, juhendada ning muidugi asjasse süveneda.

„Lisaks tuleb suhelda inimestega, kes on värskelt diagnoosi saanud ning püüavad alles uue infoga hakkama saada. Tihti näeme ka inimesi, kes on interneti põhjatu infolaeka abil endale diagnoosi pannud ning meie ülesandeks on siis selgitustööd teha. Kindlasti on hetki, kus inimesele tuleb lihtsalt häid sõnu jagada või neid päriselt kuulata,“ räägib Marel erinevatest tööalastest olukordadest.

Raatuse apteegis töötades tulevad inimesed enamjaolt arstide juurest apteeki oma retseptidega või arstilt saadud ostusoovitusega. Tihtilugu soovitavad arstid inimesele aga apteekrilt infot küsida või on nad andnud paberi, kuhu märksõnad peale kirjutatud. Raatuse ühiselamu lähedus tähendab aga seda, et apteeki satub palju välismaalaseid. Viimased ei tahagi alati ravimeid osta, vaid lihtsalt infot tervisekeskuse kohta. Siis tulebki lisaks apteekritööle olla ka elav majajuht. Osade tudengite jaoks on aga harjumatu, et Eestis paljusid ravimeid vabamüügist osta ei saa. Nii ei ole harvad juhused, kui Marel peab selgitama, miks ta patsiendile lihtsalt küsimise peale köha vastu antibiootikumi ei saa anda.

„Väljakutsed mulle meeldivad, seega otsustasin praktikakoha vahetada töökoha vastu Südameapteegis ning et ikka veelgi põnevam oleks ja rohkem eriilmelisi kogemusi saada, asusin tööle Raatuse Tervisekeskuse Südameapteegis. See on suurepärane koht, kus paremaks proviisoriks kasvada ning erinevates situatsioonides ujuma õppida,“ räägib Marel.

Kõige suurem väljakutse ei ole aga Mareli jaoks olnud ravimite ülitäpne kaalumine ega ka lõputu valik ravimeid, mida tundma peab, vaid hoopis suhtlemine inimestega. Ta tunnistab, et koolist saab küll põhjalikud teadmised ravimitest, ent kui noore apteekri ees seisab võõras inimene oma murega, siis on iga olukord esmakordne. Ja nii tuleb iga uue apteeki tulnud inimesega vastavalt olukorrale uuesti otsast alustada.

Mind ennast seob Südameapteegiga pikk ajalugu – pärast kooli töötasin Võru Maksimarketi apteegis, millest sai hiljem Südameapteegi nime kandev apteek. Kuna aga süda kutsus Tartusse, siis pärast aastat Võrus õnnestuski võtta vastu väljakutse apteegi juhataja kohusetäitjana just Tartus. Kaks aastat tagasi Ringtee Selveri Südameapteeki tööle tulles sain kokku panna parima kollektiivi, kus on esindatud töökus, eesmärkidele pühendumine ja üksteise täielik toetamine.

„Aga see on tulevik, praegu naudin neid väljakutseid, mida proviisoriks olemine mu teele saadab.“

„Ravimite valmistamise praktika Ringtee apteegi kogenud proviisorite käe all ning põnevatest ja õpetlikest olukordadest tulvil töökogemus Raatuse Tervisekeskuse apteegis on tõestanud, et Tartu suudab ühele tulevasele proviisorile pakkuda nii tipptasemel haridust, mitmekesiseid praktikavõimalusi ning ka põnevat karjääriteed,“ kiidab Marel elu ja õpinguid Tartus.

Marel tunnistab, et Südameapteegi pühendunud ja kogenud proviisorid ning toetav töökeskkond on olnud need, mis talle tulevase töökoha juba praktikapäevil n-ö maha müüsid ning aitavad ka praegu paremaks apteekriks kasvada.

Meie tiimis on suurepärane proviisor-ravimite valmistaja ning väga hea tudengite juhendaja. Tema teadmishimu ja proaktiivsus on see, mis teevad temast mulle justkui parema käe. Samuti on meil üks ääretult vastutulelik ja eesmärkidele orienteeritud kolleeg, kelle uuendusmeelsus on meie apteegis nii mõnegi tööprotsessi sujuvamaks muutunud. Ringtee apteegi tiimi täiendavad ka Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi doktorandid. Seega kõige ajakohasemad apteegiteenuse kvaliteediga seotud teemad ning parimad teadmised ravimite koos- ja kõrvaltoimete kohta leiavad meie apteegis praktilise väljundi. Meie apteegi kõige pikema töökogemusega farmatseut teab ja tunneb aga meie kliente ning pakub neile alati parimaid lahendusi. Samuti abistab vene keelega, kui meist keegi hätta peaks jääma. Abitöötaja hoolitseb aga selle eest, et apteek näeks välja säravpuhas. Ta on muuhulgas ka suurepärane kokk.



Raatuse Tervisekeskuse Südameapteek võimaldab sisukat koostööd arstidega

Raatuse Tervisekeskuse Südameapteegi juhataja Reine Sauman

Raatuse Tervisekeskuse apteek on unikaalne apteek, kus toimib koostöö arstide ja teiste spetsialistidega selleks, et patsient saaks vajalikud toidulisandid ja ravimid mugavalt samast majast, kus toimus tema arstivisiit. See on ka apteekrite jaoks põnev kogemus ja väljakutse.

Apteekrite seisukohast on kindlasti oluline see, et värskelt avatud apteegis töötades ei pea kunagi õhtul hilja ega ka nädalavahetuseti tööd tegema.

Mina olen oma professionaalselt avastamis- ja kogemusretkelt jõudnud tiiruga tagasi Südameapteeki, kus ma kuus aastat tagasi rõõmsalt ja entusiastlikult tervelt 13 aastat töötasin. Kui süda jääb Südamesse, siis polegi midagi teha. Tuled siia tagasi ning saad aru, et oled lõpuks koju jõudnud.

Raatuse Tervisekeskuse apteegis on end sisse seadnud töökas tiim, keda saan iga kell usaldada. Meil töötab noor proviisor, kelle põhjalikku nõustamist ma alati imetlen. Ja muidugi on ta olnud mulle asendamatu abiline arvutialaste teadmistega. Samuti kuulub meie tiimi aktiivne, põhjalik ja tark proviisor, kellega koos ühes vahetuses olles mõistan üha jälle, milline peaks sünergia kolleegide vahel olema.

Loodan, et omalt poolt suudan tiimi tuua tööarmastust ning olla eeskujuks täpsuse, korrektsuse ja kliendirahulolu esikohale seadmisega. Tunnen iga päev üle Võidu silla tööle tulles, et ma olengi võitnud. Võitnud head kolleegid ja toreda töökoha. Soovin, et ühel päeval räägitakse meist kui Tartu parimast apteegist.





