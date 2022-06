KUULA SAADET | Trennijutud: maastikuratta kolmapäevakud kutsuvad inimesi metsa

Selline formaat võimaldab kasutada põnevamaid ja tehnilisemaid radu ja oma ratas ja sõiduoskus maastikul korralikult proovile panna. Trassile saab startida üksi või koos sõpradega. Tänaseks on toimunud juba võistlused Randveres, Kalevi-Liival ja Rohuneemes, eeloleva suve jooksul on igal teisel kolmapäeval tulemas aga veel üheksa starti - järgmine juba 15. juunil Sakus.

„Mitmedki tänaseks tuntuks saanud Eesti ratturid, kellel täna ette näidata välismaiste klubide lepingud, on alustanud meie sõitudel. See on hea võimalus katsetada, kas maastikurattasport üldse sobib ja meeldib. Teiselt poolt on enamus Kolmapäevakutel osalejatest tavalised mehed, naised ja lapsed erinevatelt elualadelt, kelle jaoks on üle nädala ühe tööpäeva lõpus saanud rutiiniks pärast tööd osaleda ühel vahval rattavõistlusel. Nii sõidab meie võistlustel väga erinevate elualad eesindajaid: advokaate, ehitajaid, pereemasid, ehk tegelikult palju tavalisi inimesi, kes ennast lihtsalt liigutada soovivad,“ selgitab võistluste üks korraldaja Meelis Välk.