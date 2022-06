Piltilusad naised, kes on hädas elukaaslase leidmisega. „Äkki ma lihtsalt polegi loodud kooseluks?“ Miks suhted ei õnnestu

Anne on kena naine, kellel pole kunagi austajatest puudu. Tema väike habras kuju tõmbab mehi justkui magnetina ligi. „Alguses on kõik väga ilus, minus tärkab lootus, kas tema ongi see õige... Alati aga ilmnevad mingid probleemid...

Lääne-Virumaal elava Nastja (44) suurim unistus on olnud vähemalt viimased 15 aastat luua pere ja saada laps. Tal ei ole kumbagi ja lapsesaamise kell tiksub kuklas nii kõvasti, et Nastja on mõelnud viimasel ajal juba spermadoonori peale. Piltilusal naisel on seljataga umbes kümme aastat kestnud noorpõlvesuhe ja hulgaliselt selliseid tutvusi, mis pealiskaudsetest kohtamistest kuigi palju kaugemale ei jõudnud...