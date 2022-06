KUULA SAADET | Trennijutud: orienteerumise teeb põnevaks see, et läbitav rada on alati uus

Esmalt võib inimesel tekkida kimbatus, et orienteerumine on raske, vaja on hästi joosta, seejärel tunda kaarti, kasutada kompassi ja asimuuti. Klubi peakorraldaja Mait Tõnisson ütleb, et kõik tehniline saab üsna kiiresti selgeks, kui on soov alaga tegeleda.

„Orienteerumise võlu ongi selles, et igal võistlusel või igal päevakul on läbimiseks uus rada. Olgugi et maastik võib olla sama, näiteks Nõmme mets, kuid rajameister on vaadanud välja uued liikumissuunad. Nii avastab ka tihti Nõmmel sporti tegev inimene igal võistlusel midagi uut ja põnevat,” lisab siinkohal orienteerumisfännina üles astuv Meelis Atonen.

Kuid pange hästi tähele: orienteerumine ei ole vaid kaart näpus kiirelt metsas vahepunktide tagaajamine, sest orienteerumine on ka rogainid, mis on juba pigem matkad, kus 24 tunni või mitme päeva jooksul otsitakse maastikul märke. Lisaks on lükatud käima võistlused, kus rajal liigutakse vaheldumisi nii rattaga, jalgsi kui ka kanuuga ja jällegi otsitakse kontrollpunkte. Orienteerumine on igasugune kaardiga maastikul liikumine.

Stuudios rääkisid orienteerumisest orienteerumisklubi TON peakorraldaja Mait Tõnisson ja klubi esimees Mati Poom, lisaks orienteerumisfänn Meelis Atonen. Saadet juhib Maris Järva. Vaata kolmapäevakute kohta lähemalt siit: www.paevakud.ee

