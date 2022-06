KAANELUGU | Teleprodutsent Triin Luhatsi töötempo on aeg-ajalt kirjeldamatu. "Ütlen kehale: nüüd on vaja viis päeva vastu pidada!"

Suve hakul, kui järjekordne pingeline hooaeg selja taga, on teleinimesed nagu tilgatuks pigistatud sidrunid. Triin on äsja lõpetanud meeletult edukad saated. “Ma näen su häält” on leidnud üles kõik õiged ja valed lauljad, “Laula mu laulu” on kaverdamise lõpetanud ning “Maskis laulja” sinise ahvi kostüümist on väljunud Franz Malmsten. Triin võiks vabalt end diivanil rullida. Aga ei. Tema märkmik, pea sama suur nagu seljakott ja paks kui piibel, on juba triiki täis uusi saateplaane.