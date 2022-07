TEADUSUUDISED | Parim trenniaeg sõltub soost

Keskeas esinenud unehäirete ja vanemas eas süveneva kognitiivsete võimete vähenemise vahel on selge seos, leidsid Soome teadlased. Nad jälgisid üle 3700 Helsingi elanikku 15–17 aasta vältel. Uuriti inimeste keskeas esinenud insomnia mõju mälule ning õppimis- ja keskendumisvõimele pärast pensionile jäämist. Teadlased leidsid muret tekitava mustri: mida tõsisema unetuse all keskeas kannatati, seda enam halvenesid pensionieas inimese kognitiivsed võimed. Mida kauem oli unetus kestnud, seda rohkem anti teada õppimis- ja keskendumisvõime probleemidest vanemas eas. Keskeas leevenenud unetus oli aga seotud hilisema parema ajutervisega.

See pole esmakordne uuring, mis näitab, et uni on kognitiivse võimekuse ja ajutervise jaoks äärmiselt oluline, kuid esimest korda jälgiti unetuse all kannatanuid nii pikka aega.