ARST VASTAB | Millele võib viidata sage köhatamine?

Köha põhjuseks on peamiselt kopsuhaigused, kuid mitte ainult. Köha on kaitsemehhanism, mille abil väljutatakse hingamisteedest sinna mitte kuuluvaid ärritajaid. Tavaline ärritaja on põletik. Pikaajaline köha on iseloomulik vaevus astma, kroonilise bronhiidi, ninaneelunohu ja maoprobleemide korral. Ka pärast viirusinfektsiooni võib häiriv köha kesta nädalaid. COVIDi tõttu on arsti vastuvõtul köha praegu sage kaebus. Köha seondub ka südamepuudulikkuse ja kilpnäärmehaigustega, samuti võib see olla kõrgvererõhktõve ravimite kõrvaltoime. Harjumuslikku köhatamist ehk psühhogeenset köha esineb sagedamini lastel ja noorukitel. Sel juhul kaob sümptom une ajal ja tähelepanu hajutamisel. Köhatamisel on sageli psühhosotsiaalsed mõjurid.