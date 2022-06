Kui iga liikumine ja loksumine ajab iiveldama. Kuidas võidelda merehaigusega?

Fotoalbumis on must­valge pilt, kus olen umbes kahe­aastane ja istun kiige peal. Kas see oligi mu esimene ja viimane kord kiigel istuda? Ei tea, sest oma teadlikus elus pole ma kordagi kiikunud. Kuueaastaselt sain teada, et merehaigus võib tabada ka pikal bussisõidul. See ei juhtunud linnabussis, vaid punavalges Ikaruses, millega sõideti omal ajal Tallinnast Tartusse või Pärnusse. Enamasti hakkas halb, nii et edaspidi tundsin ainuüksi bussi eemalt nähes kõhedust...