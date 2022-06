Hea tervis sõltub keha võimest end puhastada ja võimalikult hästi mürkidest vabaneda. Kuidas sellele ise kaasa aidata?

Inimese soolestik peaks käima läbi iga päev. Me sööme sisse kehale mittevajalikke aineid, vahel ka organismi jaoks toksilisi, nagu näiteks toidus leiduvad vähkitekitavad ühendid. Neid on võimalik juba soolestiku tasandil kehast väljutada. Kiudained on meie toidus olulised, sest need annavadki soolele sisu, vähendades mürgiste ühendite kokkupuudet soole limaskestaga. Kiudained moodustavad sooles geelja massi, mis seob endaga mitmeid ebasoovitavaid ühendeid ja aitab neid kiiremini elimineerida. Kiudained on toiduks soolebakteritele, kelle elutegevus aitab samuti puhastumisele kaasa.