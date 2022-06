Seitse põhjust, miks kõht valu teeb. Mis iseloomustab pimesoole, sapikivide ja maohaavandi valu?

1. Kus valu paikneb?

Dr Eret Jaanson ütleb, et mõnikord peab arst lahendama paraja mõistatuse, et häda põhjusteni kaevuda. Üks oluline tundemärk on valu asukoht.

Näiteks ülakõhuvalud, millega kaasnevad iiveldus ja korduv oksendamine, on enamasti tingitud nakkushaigustest. Keskmise kõhupiirkonna valu põhjustajaks on gaasid ja kahtlustada võib seedimisega seotud probleeme. Enamasti kaasneb sellega kõhulahtisus. Alumise kõhupoole valud on lisaks eelmainitule mõnikord naistel seotud günekoloogiliste, meestel aga meessuguorganite muredega...