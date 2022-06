KUULA SAADET | Kuidas ma aru saan, et saabumas on menopaus?

Need muutused on päris erinevad ja on seotud munasarjade vananemisega. Kvaliteetseid munarakke jääb üha vähemaks ja see ilmneb esmalt viljakuses. Mõjutamata ei jää ka hormoonid. „Östrogeenidel ehk naissuguhormoonidel on meie organismis väga suur roll. Nad võtavad osa paljude organite talitlusest ja menopausiga seoses mõjutab östrogeenitaseme muutumine samuti paljude organite tööd,” avab Made Laanpere menopausi tagamaid.