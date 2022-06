5 müüti päevitamisest – kas rohkete sünnimärkidega inimesed ei tohiks päevitada? Kas UV kiirgus läbib aknaklaasi?

Põhjamaistes oludes on päike alati oodatud külaline. Seda seostatakse emotsionaalse heaoluga, see on hea D-vitamiini allikas ning see mängib ka esteetilises mõttes võtmerolli ilusa jume saamisel. Mida on vaja teada, et päikest püüdes oma tervist ohtu ei seaks? Kas on võimalik ohutult päevitada? Kas igasugune päikese käes peesitamine aitab kehal end D-vitamiiniga varustada? Kas Eestis on päikesekaitse vajalik aastaringselt või kehtib see pigem lõunamaade kohta?



Loe artiklit ja saa teada, mida nahaarst soovib sulle südamale panna.