Proviisor: pigem olen hea apteeker kui halb arst

„Mul on hea meel, et asjade kokkulangevusel just Südameapteeki sattusin. Siinsed inimesed olid need, kes muutsid minu suhtumist apteekri töösse. Mõtlesin, et mis see siis on – müüd ibuprofeeni ja võtad sahtlist retseptiravimeid. Südameapteekrid näitasid, milline üks apteeker tegelikult olla saab – abivalmis, pühendunud, laialdaste terviseteadmistega ja alati valmis inimesi päriselt aitama. Lisaks olin võlutud Südameapteegi enesearengu ja koolituste võimalustest. Üsna kohe tekkis äratundmine, et apteekriamet on äge ja sobib mulle,“ on Olesja rõõmus apteeki sattumise üle.