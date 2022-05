Mis on ohu märk, et paarisuhtes pole kõik hästi? Suhtespetsialistid annavad nõu, kuidas puhuda armastus taas lõkkele

Koolitaja ja Imago suhteterapeudi Sille Jõgeva sõnul algab suhe armumisega, mis on seotud füsioloogia ja õnnehormoonidega. “Sel ajal on palju põnevust, lähedust ja seksi. Armunud olek kestab paar aastat ning algab periood, mil tuleb iseenda ja omavahelise suhtlusega rohkem tegeleda.” Sille kogemuse põhjal ei mõista inimesed sageli suhte muutumist kui loomulikku protsessi ja näevad selle suhte jahtumises süüd oma kaaslasel. Armumine on aga mööduv nähtus, mida tuleks varakult teadvustada, et tulla toime järgneva konfliktiperioodiga. Pelgalt õpetlike raamatute lugemine meistriks ei tee...”