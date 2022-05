Efektiivseks stressileevenduseks tuleks magneesiumiga koos tarbida üht olulist vitamiini

Stressil on meie argielus halb kuulsus. Keegi ei taha stressis olla, aga paratamatult kõik on. Põhjus on tegelikult lihtne: piiratud määral aitab pinge motiveerida inimest, annab ajendi tegutseda ja eesmärgile jõuda. „Stressi võib kogeda, aga pikalt seda siiski taluda ei tasuks. Pinge järel peaks tulema leevendus, vastasel juhul hakkab pinge kuhjuma,“ hoiatab Südameapteegi farmatseut Maksim Arfanov.

Laialt on teada fakt, et magneesium on organismi normaalseks talitluseks väga tähtis. Magneesiumi on vaja rohkem kui 300 ensüümi tööks, sellel on tähtis osa luukoe ja biomembraanide ainevahetuses, see on üks ATP ja ADP ehk energiamolekulide aktivaator, aitab lõõgastada lihaskudesid. Stressiga seoses on magneesiumi vaja kui närvitalitluse ressurssi.