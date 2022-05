Apteekrite salanipid! Kuidas apteekrid ise ikkagi haiguseid ennetavad ja ravivad ning tervetena püsivad?

„Kella kaheksaks tööle minemine on ohverdus selle eest, et saaksin õhtul vara koju jõuda. Siis on minu aeg ja tegemised. Hommikuti on veerand tundi tööle kõndimist see, mis mind üles äratab ja päevaks häälestab. Tööpäevadel ma oma sammude pärast ei muretse, sest apteekrite töös on sammurohked päevad pea kõik. Vabadel päevadel hoian sammuloendusel rohkem silma peal, talvel püüan paaril korral nädalas suusatama jõuda, suvel käin peale tööpäeva jalutamas. Mul on ka väike kiiks – nimelt ma ei soovi trenni minemiseks aega kulutada ja seetõttu teen harjutusi hoopis kodus,“ jagab proviisor oma nädala terviserutiini.