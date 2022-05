SUUR LUGU | Kuidas täiskäigust võib saada pidur – miks naised ise enda arengut takistavad ja kuidas seda vältida?

Meil kõigil on harjumusi, mis on mingites olukordades tõhusad, ent võivad ka meie arengut pidurdada. Olen juhtimistreenerina märganud, et pikkade to-do-list’idega inimesed on vähem efektiivsed kui need, kes keskenduvad lühikestele must-stop-nimekirjadele. Viimase põhimõte seisneb selles, et kui ütled millelegi jah, pead paratamatult valima, millele öelda ei – kõike ei jõua. Juhtimisteadlane ja menukate juhtimisraamatute autor Peter Drucker on öelnud, et me veedame liiga palju aega õpetades, mida teha, ja väga vähe õpetades, millised tegevused lõpetada. Nõustun temaga ja leian, et enesearengu eesmärgil peaksime kõik õppima rohkem ei ütlema.