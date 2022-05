Kontaktläätsed sobivad vaid hoolikaile! Lohakas kasutamine võib hullemal juhul lõppeda pimedaks jäämisega

Tänapäeval on kontaktläätsede valik väga suur. Miinuse korral saab läätsega korrigeerida tugevust alates –0,5 dioptrist, paljud tootjad pakuvad läätsesid ka üle –10 dioptri tugevusega prillide kandjatele. Plussi korral on vahemik tavaliselt +0,5 kuni +8. Vahemikus –0,75 kuni –2,25 on olemas ka läätsed, millega saab korrigeerida astigmatismi ehk ebakorrapärase kujuga silmasarvkesta või -läätse. Peale ühevaateliste läätsede on olemas ka progresseeruvad ehk eri kaugustesse vaatamise ja bifokaalsed ehk kahevaatelised läätsed. Seega saab kontaktläätsesid sobitada isegi inimestele, kes kasutavad korraga nii kaug- kui ka lugemisprille.