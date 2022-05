Väsinud viie lapse ema tõmbas ühel sügisõhtul tossud jalga ja läks. Kuidas Gätly end kokku võttis ja sellest täiskohaga töö lõi

Jooksuharrastus on ärgitanud Gätly huvi tervisliku eluviisi vastu tervikuna, ta hakkas koguni toitumisnõustajaks õppima.

Krabi külje all Pagana­maal elav Gätly tõmbab jooksutossud jalga pea iga päev. Enamasti käib ta jooksmas üksi. Nii saab pea selgeks ja kõik krussis mõtted sirgeks. Viie lapsega peres pole seda hirmugi, et neid viimaseid poleks. “Toredust on meil hästi palju, aga ka lohutamist, mõistmist, seletamist, kuulamist ja nägelemiste lõpetamist. Lastega pole iial igav,” muigab ta.