„Isegi kupatamise aurud võivad mürgistust põhjustada.“ Aetakse segi kevadisi seeni – mürgist kevadkogritsat ja ohutut kurrelit

Meie metsades ja koduaedades leidub mitmeid tavalisi ja levinud, kuid mürgiseid taimi ja seeni. Kas teadsid näiteks, et erinevalt tavalise kuuse võrsetest ei tohi hõbekuuse võrseid söögiks korjata? Või et söögisibulatega võivad segi minna mürgiste sibulillede sibulad? Ohuallikaid on veel, teeme kõik selgeks. Loe artiklit, ole ettevaatlik ning jaga saadud teadmisi teistega.