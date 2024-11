Pea käib ringi? 15 peapöörituse põhjust. Millistel puhkudel võib see olla ohumärk

Maailm su ümber on hakanud hullumeelselt pöörlema ja sa ei suuda enam tasakaalu hoida? See ei pruugi siiski olla maailma sümptom. Pearinglus võib tabada iga inimest ja üsna ootamatult. Mis seda põhjustab?



Artiklist saad teada peapöörituse 15 levinud põhjust, on nii süütumaid kui tõsisemaid seisundeid (muuhulgas näiteks insult), mis võivad taeva ja maa silme ees keerlema panna. Kuidas end aidata ja millisel juhul on kindlasti vaja arstiabi?