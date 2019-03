Mida teha, kui laps kardab hambaarsti?

Hambaarsti külastamine ei ole vist tegevus, mida keegi nii väga ootaks ja naudiks. Eriti siis, kui tegemist on valutava hamba või mõne muu suuprobleemiga. Veelgi enam kui täiskasvanud, tunnevad selle külastuse ees hirmu lapsed.

Seetõttu on oluline aidata lapsel luua hambaarstikülastusest juba alates esimesest korrast võimalikult positiivne emotsioon.

Järgnevalt on välja toodud mõned näpunäited, mille abil saate oma lapse hirmu hambaarsti ees vähendada ja teda hambaravivisiidiks ette valmistada.

Jääge ise rahulikuks

Esiteks alusta iseendast. Kui sa ise tunned hambaarstikülastuse ees ärevust, kandub see märkamatult üle ka lapsele. Seega ole teadlik, kuidas sa käitud ning mida räägid enne ja pärast hambaarstivisiiti. Kui sa räägid sellest kui ebameeldivast kogemusest ja kirjeldad värvikalt milliseid negatiivseid emotsioone see sinus esile kutsub, võib laps seda tavapärase käitumisena tõlgendada ning ise samamoodi reageerida.

Mis iganes põhjusel sa ise hambaravikabineti külastust pelgad, katsu neid hirme lapsele mitte üle kanda. Oluline on, et laps tajuks hambaarsti juures käimist kui normaalset rutiinse tervisekontrolli osa.

Lapse esimene hambaarsti külastus toimugu juba vara

Alustage regulaarset hambaarsti külastust juba esimeste hammaste tulekuga. Korrapärased kontrollid on parim viis, kuidas aidata lapsel harjuda hambaarsti juures käimisega ja teda usaldama õppida.

Mängige kodus hambaarsti

Kodus hambaarstimänge mängides saad lapsele õpetada lõbusal ja mängulisel viisil seda, mis teda ees on ootamas. Olge vaheldumisi hambaarsti ja patsiendi rollis ning laske teineteisel oma hambaid kontrollida.

Samuti lugege positiivseid hambaarstikülastusi käsitlevaid lasteraamatuid, mis selgitavad lõbusas võtmes hambaarsti tööd ja tervete hammaste olulisust. Siia alla kuuluvad nii klassikaline „Sööbik ja Pisik“ kui ka „Mõmmikud hambaarsti juures“ ning mitmed teisedki raamatud. Internetist leiab rohkelt materjale veebilehelt www.suukool.ee.

Anna lapsele aegsasti teada

Vahel võib tunduda, et lihtsam on lapsele hambaarsti külastusest mitte rääkida, vaid öelda talle seda vahetult enne minekut. See ei ole kindlasti hea mõte, sest selline käitumine põhjustab stressi ja liigset ärevust, kui olukord on kartliku lapse jaoks juba niigi hirmutav. Veel võid sedasi kaotada lapse usalduse.

Selle asemel räägi lapsele juba aegsasti, et ees on ootamas hambaarstikülastus. See võimaldab tal end nii vaimselt kui ka emotsionaalselt ette valmistada. Samuti annab see aega esitada sulle küsimusi, mis eesootava külastusega tekkida võivad.

Vasta lapse küsimustele ausalt ja positiivselt

Kui laps küsib sinult suuhügieeni või eelseisva hambaarstikülastuse kohta, proovi vastata võimalikult ausalt ja positiivselt. Püüa vältida üldistavaid laused, nagu „Kõik läheb hästi“ jms. Selle asemel räägi täpselt, mis seal toimuma hakkab. Näiteks võid öelda, et hambaarst tahab näha, kui hästi sa oled hambaid pesnud või et ta tahab üle lugeda, kui palju hambaid sul juba suus on. Sellised ütlused on ju ka tegelikult tõesed ja samas lapsele lihtsasti mõistetavad. Sel viisil lapsega suhtlemine annab talle võimaluse sind usaldada ja paremini mõista, miks te hambaarsti külastate.

Soovime sulle ja kogu su perele lõbusaid ja muretuid hambaarstivisiite!

Sinu särava naeratuse heaks!

www.lhk.ee

Linnamäe tee 3, Tallinn

tel 660 0460

info@lhk.ee

Tegevusluba L03955