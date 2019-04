6 vähemkasutatavat viisi säravvalge naeratuse säilitamiseks

Inimesed kalduvad pidama usaldusväärsemaks, enesekindlamaks ja intelligentsemaks neid, kellel on ilusad, terved ja valged hambad, näitasid hiljutise uuringu tulemused. Bupa UK 2014. aasta uuringus leidis 67% vastajaid, et kaunis naeratus on tööle saamisel eeliseks. Lisaks ilmnes, et 42% vastanute arvates on tervete hammastega inimesed autoriteetsemad.

Kas pole mitte kõnekad faktid ja argumendid? Sinu hambad peegeldavad sinu tervise ja ilu seisundit. Kuidas sina saaksid oma hambad tervena hoida? Järgnevalt vaatame 6 võtet, kuidas säilitada säravvalge naeratus.

1. Suhkruvaba närimiskumm

Suhkruvaba närimiskumm on kasulik sülje tootmiseks ja igemete masseerimiseks. Hambakivi tekke üks peamisi põhjuseid on just see, et me ei hoolitse oma hammaste puhtuse eest söögi ja suupistete vahel pika päeva jooksul. Seetõttu on näts väga hea ja käepärane vahend ka siis, kui viibid kodust ja hambaharjast eemal.

Kuid tähelepanu! Väldi suhkrut sisaldavat närimiskummi! Suhkrusisalduse tõttu toimib see just baktereid toitvana ja toob kasu asemel pigem kahju.

2. Õunad

Üks mõnus krõmpsuv õun võib kiirel ajal asendada hammaste harjamist, kui nätsu või suuvett ei ole käeulatuses. Õuna närimine aitab n-ö harjata hambaid, eemaldada suust toidujäätmed ja bakterid ning värskendada hingeõhku.

Lisaks suuhügieeni abistamisele on õunad ka kõrge kvaliteediga C-vitamiini, fenoolide, flavonoidide ja kiudainete allikas. Seega kaks tervislikku aspekti ühes!

Kuid see ei tähenda, et peaksite nüüd hambaharjad unustama ja selle asemel õunu krõmpsutama hakkama. Olgu see nipp vaid kiireteks aegadeks, igapäevaselt tuleb kindlasti jätkata tavapärase hambaharja ja -pastaga!

3. Vältige suitsetamist

See tegevus ei ole kahjulik mitte ainult kehale, vaid määrib ka hambad inetult kollaseks. Põhjuseks on nii suitsus sisalduv nikotiin kui ka tõrv. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et koledad plekid tulevad vaid hamba pealispinnale ja neid saab eemaldada, siis tegelikult leiavad nad kangekaelselt ligipääsu igasse väiksemassegi prakku sinu hammastel. Seejärel on tõhusate valgete hammaste saavutamiseks vajalik juba professionaalne hammaste valgendamine.

Muu hulgas võivad suitsetamine ja teised tubakatooted põhjustada ka igemehaigusi ning mõjutada luu ja pehmete kudede kinnitumist hammastele. Nii muutub suitsetaja vastuvõtlikumaks infektsioonidele, nagu näiteks periodontaalsed haigused. Ja loomulikult ei tee see sinu hambaid kaunimaks, vaid mõjub hoopis vastupidiselt.

4. Kohv, tee ja teised toiduained

Mitte ainult suitsetamine ei põhjusta inetuid plekke. Veel terve hulk jooke ja toiduained teeb samasugust kurja. Olgu siinkohal nimetatud näiteks kohv ja tee, marjad, punane vein, punased viinamarjad, karri, tumedad maitsvad joogid ja puuviljamahlad. See muidugi ei tähenda, et nüüd peaksid kõigist neist toitudest loobuma. Ei, seda mitte. Ole lihtsalt teadlik, et neid tarbides tasub hoida närimiskumm või suuvesi käepärast!

5. Äärmiselt kuumad või külmad vedelikud

Ka need on ohtlikud sinu valgele naeratusele. Põhjuseks see, et nad muudavad hammaste temperatuuri. Hambaarstid kirjeldavad seda kui „termilist stressi”, kuna temperatuurimuutus põhjustab hambapinna laienemist. Tulemuseks on väikesed, kuid siiski nähtavad praod.



5. Hambaniit

Kasuta hambaniiti 1–2 korda päevas vahetult enne hammaste pesu. Seeläbi saad eemaldada ka kõige jonnakamatest kohtadest mustust, mis hiljem võiks sinu hammastele plekke jätta. Küsi kindlasti oma järgmisel visiidil hambaarstilt õige hambaniidi kasutamise võtteid!

Sinu särava naeratuse heaks!

