Mida peavalust teadma pead. Neuroloog Mark Braschinsky: migreeniravi on praegu kõige tormilisema arenguga valdkond!

Tartu ülikooli kliinikumi neuroloogiaosakonna vanemarst-õppejõud ja Eesti Peavalu Seltsi asutaja Mark Braschinsky on uurinud peavalu iga nurga alt ja tõdeb, et ajaga on arusaamad selle põhjustest ja mehhanismidest järjest paranenud. “Ei saa väita, et me teame päris kõike, kuid kindlasti kordi enam kui 30 või 50 aastat tagasi,” sõnab rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud peavalu­spetsialist.