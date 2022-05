Helina „ravis“ läbipõlemist pideva söömisega. Arsti jutt tõi šoki. Rängast tõvest pääsemiseks võttis naine alla 25 kilo

Helina oli ilmselt iga tööandja unistuste töötaja – ei hoolinud oma tööajast üldse ja püüdis alati täita kõik ülesanded viivitamatult. “Muidugi käis see öötundide ja minu oma elu arvelt,” tunnistab ta. Tagajärg ei jäänud tulemata, ühel hetkel tabas teda täielik läbipõlemine. “Mul oli raske olla, nagu mingi äng oli sees, kogu aeg miski rõhus.”

Õnneks oli Helinal väga arusaaja ülemus, kes naise töö­psühholoogi juurde suunas. “Ülemus ütles, et käi kasvõi iga päev psühholoogi juures, kuid tee end korda. Käisingi ja püüdsin läbi närida kõigest sellest, mille olin ise endale kanda võtnud.”

Protsess kestis aga kuid ja kogu selle aja lohutas Helina end toiduga. Ta sõi peaaegu ­pidevalt – arvuti taga töötades, õhtul televiisori ees. Neli kuud hiljem kaalule astudes oli Helina juba 20 kilo raskem. Et naine on lühikest kasvu, paistis see muidugi ka hästi välja. Siis pani Helina tähele, et peale ülemäärase kosumise toimub midagi tema kehaga veel...