Kuula saadet: puutumatu loodus ja võistlusmelu | Sportlandi neliküritus kutsub koos perega Kõrvemaale

Jooksuürituste hooaeg on algamas ja jooksusõpradele ei ole kõiksugu võistlused mingiks uudiseks. Sportlandi neliküritus pakub huvilistele aga midagi rohkemat ja motiveerib liikuma aasta läbi.

Sportlandi Kõrvemaa nelikürituse puhul on tegemist ürituste sarjaga, mis kutsub terve aasta vältel inimesi Kõrvemaale end erinevatel aladel proovile panema. Talvine suusatamine seljatatud, ootab sportlasi veel ees kevadjooks, triatlon, sel aastal esimest korda korraldatav lisajooksuüritus ja lõpuks sügisene rattasõit.

See kõik võib algajale tunduda küll pisut hirmutav, kuid Mari julgustab kõiki ennast proovile panema ja meeles pidama lihtsat tõde: „Distants ei tapa, tempo tapab.” Lisaks on Sportlandi neliküritusele väga teretulnud kõik pered täiskoosseisus. Lastele ja noortele on loodud oma distantsid ning seniks kuni vanemad spordivad, pakuvad korraldajad lastele põnevaid tegemisi.