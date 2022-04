Kui kevad on haaranud taas kätte pintslid ja värvi ning kõik me ümber saab uue võõba, on aeg anda värskem ilme ka oma peegelpildile. Selleks ei pea isegi juuksurisse minema – ka kodus saab oma kiharad pilkupüüdvamaks toonida, tuleb vaid tunda õigeid võtteid.