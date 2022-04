Võitlus viimaste kilode vastu – viie toidukorra peale 1,5 liitrit keefirit ja 5 keedukartulit. Miks kaalulangus seisma jääb?

Üks ütleb endale pea iga päev: “Ei viitsi täna jooksma minna, logeleda on mõnus, paras stress ka kogu aeg, nii et võiks ennast natukenegi millegi heaga (loe: koogiga) hellitada.” Teine ütleb: “Olen alati võinud kõike süüa, sporti pole ma kunagi armastanud. Tõsi, pärast teist last ei taha beebikilod kahaneda.” Mõlemat ühendab tõdemus, et nende keha ei meeldi neile enam, sest nad on ülekaalulised. Ebamugavust tekitab seegi, et teatud igapäevatoimetusi on raske teha.

Siret (37) on lühikest kasvu (160 cm) ning kaalus oma tulevase abikaasaga kohtumise ajal ja enne laste saamist 54 kilo. Pärast viimase lapse sünnitamist tõusis kaal 74 kiloni ja tekkisid terviseprobleemid. Siret asus kaalu langetama, mis oli alguses väga motiveeriv tegevus – kilode kadudes ei läinud trepist üles minnes enam silme eest mustaks ja sai taas vabalt hingata. Aasta möödudes kaalus ta juba 58 kg ja oli ise sellega väga rahul. Ta elas liikuvat elu ja käis trennis, kuni läks stressirikkale tööle, kus tulemuste saavutamiseks pidi väga palju pingutama. Vaimse vormi hoidmiseks kulus tal tööpäeva jooksul vahel kott kommi.