Ninasprei, mille toime on kliiniliste uuringutega tõestatud – AGOVIRAX

Ioota-karrageeni sisaldaval ninaspreil on üle 10-aastane kasutuskogemus rohkem kui 40 riigis. AGOVIRAX®-i toime on füüsikaline, see ei sõltu konkreetsest viiruse tüvest või muteerumisest – saad olla kindel, et ei pea uue viirustüve saabudes uue koostisega pudelit ostma. Uuri, kas sinu kapis oleva ninasprei toime on kliiniliselt tõestatud!

AGOVIRAX-i toimeaine ioota-karrageen on saadud merest pärinevast punasest vetikast, seega on see looduslikku päritolu ja ühtegi säilitusainet lisatud ei ole.

Tähelepanu! Tegemist on meditsiiniseadmega! Lugege kasutusjuhendit ja vajaduse korral konsulteerige spetsialistiga.

Viited:

1. Figueroa JM, Lombardo ME, Dogliotti A, Flynn LP, Giugliano R, Simonelli G, Valentini R, Ramos A, Romano P, Marcote M, Michelini A, Salvado A, Sykora E, Kniz C, Kobelinsky M, Salzberg DM, Jerusalinsky D, Uchitel O. Efficacy of a Nasal Spray Containing Iota-Carrageenan in the Postexposure Prophylaxis of COVID-19 in Hospital Personnel Dedicated to Patients Care with COVID-19 Disease. Int J Gen Med. 2021 Oct 1;14:6277-6286. doi: 10.2147/IJGM.S328486. PMID: 34629893; PMCID: PMC8493111. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34629893/

2. Eccles, R., Meier, C., Jawad, M. et al. Efficacy and safety of an antiviral Iota-Carrageenan nasal spray: a randomized, double-blind, placebo-controlled exploratory study in volunteers with early symptoms of the common cold. Respir Res 11, 108 (2010). https://doi.org/10.1186/1465-9921-11-108

3. Koenighofer, M., Lion, T., Bodenteich, A. et al. Carrageenan nasal spray in virus confirmed common cold: individual patient data analysis of two randomized controlled trials. Multidiscip Respir Med 9, 57 (2014). https://doi.org/10.1186/2049-6958-9-57