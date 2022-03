Õhtuti haises magamistoas miski väga halvasti – pool aastat pärast koroona põdemist tekkisid fantoomlõhnad. 4 naise lood

Tudeng Triinu Aug (22) põdes koroonat oktoobris. Haigestumine polnud väga tõsine, kuid tema maitse- ja lõhnameel said pihta nii korralikult, et siiamaani saadavad need tuttavate lõhnade ja maitsete kohta kummalisi valeandmeid. Maitsemeel hakkas Triinul streikima juba haiguse põdemise ajal. “Jõin haput kirsi­smuutit, aga tundsin ainult magusat banaanimaitset,” meenutab ta. Asi läks veelgi veidramaks, kui kaks nädalat pärast tervenemist muutusid Triinule üleöö talumatult vastikuks lihatoidud. Varem oli liha talle meeldinud, kuid nüüd tundus sel olevat mingi imelik, justkui roiskumise kõrvalmaitse.

Mõne nädalaga arenes vastumeelsus nii suureks, et Triinu ei kannatanud enam isegi lihatoitude valmistamise lõhna. Talle hakkasid vastu ka...

