Ema rääkis, et esimest korda hakkasin paksuks minema ühel algkooli­aastal, kui oli väga nigel talv ja õues mängida polnud väga võimalik. Laps sõi, istus, sõi, pikutas – ja kasvatas vihmase akna taga diivanil polstrit. Ei ole olemas suurt konti, on vaid pekk, milles on iga inimene peaaegu alati ise süüdi.

Taustsüsteemi ja ajaloolise selguse huvides tuleb öelda, et ma olen oma 40aastase elu jooksul läinud paksuks kolm-neli korda. Esimesel korral kasvasin pekkidest välja, teisel korral kadusid need pigem iseenesest, kolmandal korral nägin kurja vaeva, jõudes oma 190 cm pikkuse juures müstilise 90 kilogrammini 25. eluaastal. Nüüd tegelen kaaluga ehk kõike targemalt – tasahilju ja keha kuulates.

Alustades näitas kaal 165 kilo...

Loe Martini lugu korduvatest tagasilangustest ja eneseületustest saadud õppetundidest ning sellest, mis kehakaalu ja tervise normi saamiseks päriselt töötab.