Ivo Linna on nii mõnigi kord laval pisaratega võidelnud: olen nutnud tõesti, lugu pole päris seisma jäänud, kuid neid hetki on

Ehkki kohtumine Ivo Linnaga ei ole sugugi nukker, vaid soe, elujaatav ja tarkust täis nagu mees ise, aimdub sellest, et miski on muutumas. Ehk algas kõik hetkest, kui Rock Hoteli fännid said teada, et nende lemmik lõpetab ametlikult tegevuse?

„Omal ajal, kui The Beatles laiali läks, ulusid ja kaeblesid miljonid fännid, et mis nüüd küll saab. John Lennon ütles väga hästi: „Ärge nutke, see on ainult üks bänd!” Nii on ka nüüd – ei ole vaja muretseda, kõik on korras,” räägib Ivo muhedalt kuraditosin tundi pärast Rock Hoteli viimast kontserti.

„Jõudsime lihtsalt ühisele otsusele, et meie kõige paremad aastad olid esimesed kolm kümnendit. Kui ilmnevad väsimuse märgid ja kõik muutub rutiinseks, on parem mitte mängida, mitte püüda kramplikult teha. Mul ei ole isegi kahju, et Rock Hotel enam ei mängi, sest viimased kolm ja pool aastat me ei mänginudki... Seega otsustasime teha ühe lõpupaugu: mängisime tund ja 20 minutit ning tegime ka rock’n’roll’i,” räägib laulja peaaegu ühe hingetõmbega. Siis vakatab korraks, naeratab omaette ja jätkab: „Stiilne õhtu oli, kutsetega. Kohal olid need, kes meiega läbi aastate seotud, nagu transamehed või muidu meie tegemisi igati toetanud inimesed. Kohal olid ka andunumad fännid, kellest osa saabus väga stiilselt rõivastatuna. Nemad muidugi tantsisid kogu aja.”

Suurt intervjuud armastatud muusiku ja sajandi saarlaseks valitud Ivo Linnaga loe edasi juba artiklist.