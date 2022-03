Teadlased soovitavad: miks tugevdada immuunsust just looduslike ekstraktidega?

Korilase teekond algas juba 2016. aastal, kui Ain Süld kaasas ettevõtmisesse selle valdkonna teadlased ja eksperdid. Algas pikk eeltöö põhjalike teadusuuringutega, mis viis eritehnoloogia väljatöötamiseni. See Euroopas ainulaadne tehnoloogia võimaldab toota looduslike antioksüdantide, vitamiinide ja mineraalide kontsentraate ehk ekstrakte. Tootmise käigus kasutatakse rõhku ja temperatuuri, mis muudab ekstraktid biosaadavaks. See on oluline, et keha omastaks toitaineid kergesti. „Meie eesmärk ei ole olnud toota nn moetoidulisandeid, vaid tugineda väetaimede ainulaadsetele raviomadustele ning tuua turule laboratoorselt testitud, looduslikud ja kergesti manustatavad ekstraktid, mis tõesti avaldavad organismile positiivset mõju,” lisab Rosalin.



Miks on just kodumaised ekstraktid meie organismile kõige paremad?

Kodumaine on parim, sest just need taimed ja marjad, mis kasvavad meiega samas energiaväljas ja kliimavööndis, on meie organismile kõige kasulikumad ning lihtsamini omastatavad. Inimorganism vajab elusat rakutoitu, mitte sünteetilisi lisandeid. Korilase ekstraktides on kasutatud eeskätt kodumaist lutserni ja astelpaju. Ekstraktid on looduslikud – need ei sisalda värv-, säilitus- ega muid sünteetilisi aineid. Samuti ei ole neisse lisatud suhkrut või alkoholi. Tootmise käigus säilitatakse ja võimendatakse taimede kasulikke ühendeid, muutes need biosaadavaks ja kiiresti seeditavaks. See on oluline, sest just sellisest ekstraktist on keha võimeline omastama kuni 95% toitainetest, kapslite ja tablettide puhul aga vaid 10–15%.