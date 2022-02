Jalatalla ülekoormus karistab valuga – mis on jalavalude põhjustajad ja kuidas saada leevendust?

Liikuva eluviisiga Kadri Roosi (46) sai sügisel tallavõlvi lamene­mise diagnoosi. “Olen tagantjärele mõelnud, et esimesed märgid ilmnesid juba üheksa-­kümme aastat tagasi,” sõnab ta. Naise jalalabad, eriti tallad, olid õhtuks väga väsinud. “Täitsa tulitasid. Hakkasin siis tugisukki kandma ja toona tundus, et asi läks paremaks.”

Kadri liigub iga päev võimalikult palju jala, lumevabal ajal sõidab ka rattaga ja käib võimlemis­trennis. Mure jalataldade pärast naasis üle-eelmisel suvel, kui ta kõndis mõnel korral ­kaheksa kilo­meetrit töölt jala koju – sellega kaasnesid valus­ööstud keskmiste varvaste juures. See läks aga üle, kui ta pikki jalutuskäike vähendas. “Perearsti poole pöördusin lõpuks nüüd sügisel, kui hakkasin kannas valu tundma, eriti pikemate retkede ajal. Valu hakkas lööma ka puusa ja reitesse,” räägib Kadri. Arstivisiidil selgus, et naise tallavõlvid on lamenenud ja ühel jalal on tekkinud kukekannus. “Sain ultraheliravi ja arst saatis mu jalaravikabinetti.”

Jalaprobleemide põhjustest ja mida selle tervisehäda leevendamiseks teha, loe edasi juba artiklist.