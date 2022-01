"Tervis pole kohustus, saavutus ega märk headusest, vaid ressurss." Kuidas tervisekultus meid alt veab?

Healthism, mille vaste eesti keeles võiks olla tervisekultus, kujutab uskumuste süsteemi, kus isiklik tervislikkus on tihti kõige olulisem viis, mille kaudu defineerida ja saavutada heaolu, ja see saavutatakse peamiselt isiklike elustiilimuudatustega. Selle termini lõi Robert Crawford 1980ndatel, uurides lääne ühiskonnas üha hoogustuvaid holistilise tervise ja eneseabiga seotud liikumisi.

Tervisekultus on kasulik, kui see aitab teha tervist toetavaid valikuid, olles üks osa laiemast ühiskondlikust terviseteadlikkusest – kollektiivsest kokkuleppest väärtustada, hoida ja parandada tervist. Domineeriva ideoloogiana, kui usutakse, et isiklikud elustiili­valikud on võimelised pakkuma sügavat ja kestvat, komplekssetel inimlikel vajadustel põhinevat heaolu, jääb tervisekultus meid aga alati ja uuesti alt vedama. Siin on kaks olulist põhjust, miks...