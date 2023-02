ENNE JA PÄRAST | Hammaste puudumine on minevik

Üks nüüdisaegse hambaravi peamisi eesmärke on ennetada hammaste kaotust. Hammaskonna säilitamiseks tuleb tarvitusele võtta kõik võimalikud abinõud, sest ka üheainsa hamba kaotamine, rääkimata kõikidest hammastest ilmajäämisest, võib mõjutada tervet organismi, inimese välimust ja enesetunnet.

Igal patsiendil on oma lugu, kuidas olukord on jõudnud nii kaugele, et lihtsaid lahendusi ei pruugi enam olla.