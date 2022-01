Tavatu elujõuga Tiina Park (80) kihutab liivadüünides, tantsib Rio de Janeiro põrgukuumuses ega ole juba 40 aastat haige olnud

Mööda Benidormi randa Hispaanias jookseb graatsiliselt hüpates punase salliga tütarlaps. Lähemal vaatlusel selgub, et habras neiu Inspira telekanalil jooksvas reisisaates “Tere, maailm!” on hoopis saate autor, toimetaja, režissöör ja produtsent Tiina Park. Meenuvad Tiinaga koos reisisaateid teinud laulja Ivo Linna sõnad: “See naine on teiselt planeedilt.”

Oma 80. sünnipäeval detsembri alguses ööbis Tiina Sahara kõrbes – telgis, kus polnud ei elektrit ega vett. Ainult üks küünal põles pilkases pimeduses. Õhu­temperatuur oli öösel viis kraadi. “Võtsin soojad riided kaasa, jõime õhtul natuke šampanjat ja jäime kõik ellu. Sain seal rikkamaks uue elamuse võrra – päikese­loojangul kõrgetest liivadüünidest plastkelguga alla kihutades. See loojang kõrbe imelises valguses ja liivasahin kõrvus kosutasid ikka väga hinge,” kirjeldab Tiina oma eredaid emotsioone.

Reisidel käitub ta sageli tõelise partisanina. “Kui filmiksin ainult seda, mida tohib, poleks mul vist ühtki saadet,” põrutab Eesti pikima kogemusega teletöötaja. Ta on naine, kes tormab julgelt edasi ega löö naljalt millegi ees risti ette. Kihutada bobikelgul mööda Albertville’i olümpiarada kiirusega 120 kilomeetrit tunnis? Mõni asi!

