Lähenev menopaus annab nii mõnegi naise intiimelule uue hingamise – enam ei pea kartma soovimatu rasestumise pärast. “Üle 40aastased naised rasestuvad tõepoolest palju väiksema tõenäosusega, kuid see on siiski võimalik,” ütleb naistearst Külli Erlang. “Seega on väga oluline, et naised, kes ei soovi sünnitada, leiaksid raseduse vältimiseks sobiliku viisi.”