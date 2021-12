TERVISEUUDISED | Kas tsingitablettidest on tõepoolest abi viirushaiguste vastu? Teadlased tegid intrigeeriva avastuse

Seni arvati, et tsingi viirushaigust ennetav või selle kestust lühendav mõju avaldub pigem neil, kel esineb organismis tsingidefitsiit. Sellesse analüüsi hõlmati aga just need inimesed, kelle organismis oli tsinki piisavalt. Seega on uurijate jaoks tegu intrigeeriva leiuga. Nad ei tõtta siiski kohe põhjapanevaid järeldusi tegema, sest mõned kaasatud uuringud olid liiga väikesed ja ka doosid olid erinevad. Seetõttu peetakse vajalikuks tsingi taolist mõju edasi uurida.