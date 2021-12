Tervis + tahtejõud: armastus ja argus

Pühad tulevad. Lumi langeb. On kokkuvõtete tegemise aeg. Aasta lõpus saavad pered jälle kokku. Avastasin, et mul on umbes neli peret, kellega ma jõulude ajal maha istuda ja koos süüa, juua ja kõigele vaatamata elu üle naerda tahaksin.