Unehäired võivad tabada igaüht, ka neid, kellel pole kunagi magama jäämisega probleeme olnud. Kontoris ametnikuna töötav Heli (48) peab end kuldmagajaks. Ta uinub enamasti juba veerand tunni jooksul hetkest, kui pea patja puudutab, ja ärkab hommikul peaaegu samas asendis. Juba mõni aasta tagasi avastas aga naine, et ta kipub novembrist jaanuarini öösiti üles ärkama ja vähkreb siis mitu tundi. “Seostasin seda alguses pingelisema olu­korraga tööl, aga kui see juhtus ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal ning läks iga kord veebruariks üle, hakkasin kahtlustama, et ehk on süüdi hoopis väljas valitsev hämarus,” räägib Heli.

Talveunetusest loe edasi juba artiklist.