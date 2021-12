Kuidas tabada “elu hetke”?

“Kogen aina uuesti, et kõik on muutumises. Ja mul on sellega raske leppida – seda olen õppinud. Tahaks, et aeg ei lendaks nii kiiresti, et kõik ei tuhiseks mööda, et inimesed ei kaoks,” kirjutab armastatud näitleja Harriet Toompere mulle, kui valmistume ajakirjaloo üles­tähendamiseks.