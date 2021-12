Kätepesu kaitseb paljude haiguste eest

Pandeemia õpetas inimesed korralikult käsi pesema, kuid teadmine, et COVID-19 pindade kaudu kuigivõrd ei levi, on paljud taas lohakamaks muutnud. Ometi tasub head harjumust hoida – see kaitseb meid ka paljude teiste viiruste ja bakterite eest.